Il quotidiano racconta delle ultime vicende legate al pentimento dell'ex capo ultrà dell'Inter che è in carcere anche per aver organizzato l'omicidio di un altro ex capo ultrà, Boiocchi

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 luglio 2026 (modifica il 7 luglio 2026 | 12:46)

Non solo la Curva dell'Inter. Anche la Curva del Milan era nelle mani della Ndranghetà. Da una parte i Bellocco di Rosarno, dall'altro i Trimboli di Platì. È quanto è emerso tra le carte del tribunale di Milano dopo le deposizioni di Marco Ferdico, ex capo ultrà in carcere per l'uccisione di Boiocchi ultrà ucciso per volere di Andrea Beretta, altro capo della Curva Nord, che ha ucciso a novembre del 2024 proprio Antonio Bellocco, rampollo della famiglia che aveva messo le mani sulla curva nerazzurra e gli affari che le ruotano attorno.

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"Oh, chiunque vince...ci dà la fresca all'altro". "C'era un patto sottobanco tra le due curve milanesi sul bagarinaggio dei biglietti in vista della semifinale di Champions League, Milan-Inter, 2023. «Chi va in finale deve dare il 30 per cento dell'incasso all'altro». Lo rivela il nuovo pentito ", racconta La Repubblica. Di mezzo anche Luca Lucci, capo della Sud, che di fronte al patto che si è materializzato per la semifinale europea di Champions non rispose subito. "Si era capito che Lucci «doveva avere qualcuno che gli parava i fulmini». Così, si apprende, venne consultato "Sarino Trimboli", che diede l'assenso all'affare, facendo arrivare a Bellocco il messaggio: «Ti saluta il compare, dice che va bene, se non piove pioviggina». Spartiamo, il senso, e ci accontentiamo anche se poi sarà meno", si legge sul quotidiano che racconta la vicenda nelle pagine di cronaca, ovviamente.

"Dai verbali di Ferdico emergono dettagli sull'omicidio di Vittorio Boiocchi, ex capo della Curva dell'Inter ucciso nel 2022 e il piano di sparargli «in faccia» per dare una lezione", spiega ancora.

Ferdico ha parlato anche dei legami con la squadra, di Dimarco e della promessa di un anello di brillanti che aveva fatto pure per tutta la squadra per la vittoria della seconda stella e di Calhanoglu che ha raggiunto in Germania. L'ex capo della Nord ha detto di aver avuto anche rapporti con Materazzi e con Barella e Bastoni, "un buon rapporto", ma mai di confidenza. I contatti per i giocatori servivano pure per i biglietti. Ma -dice anche - di aver commesso solo il reato di bagarinaggio.

(Fonte: La Repubblica)