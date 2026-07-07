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fcinter1908 ultimora Ravezzani: “Tutto da dimostrare, ma nel caso Calhanoglu e Dimarco perseguibili e rischiano…”
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Ravezzani: “Tutto da dimostrare, ma nel caso Calhanoglu e Dimarco perseguibili e rischiano…”
Marco Ferdico ha parlato anche dei rapporti con alcuni giocatori, Dimarco e Calhanoglu: così Fabio Ravezzani in merito
Marco Ferdico, ora nuovo pentito nel procedimento "doppia curva", nella sua testimonianza ha parlato anche dei rapporti con alcuni giocatori, come il terzino nerazzurro Federico Dimarco e il centrocampista Hakan Calhanoglu.
Secondo Fabio Ravezzani, "ovviamente sono tutte accuse da dimostrare. Ma, nel caso, la posizione di Calhanoglu e Dimarco sarebbe perseguibile dalla giustizia sportiva con rischio multa pesante o squalifica. In ogni caso una leggerezza ingiustificabile".
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