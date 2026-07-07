Marco Ferdico ha parlato anche dei rapporti con alcuni giocatori, Dimarco e Calhanoglu: così Fabio Ravezzani in merito

Marco Ferdico , ora nuovo pentito nel procedimento "doppia curva", nella sua testimonianza ha parlato anche dei rapporti con alcuni giocatori , come il terzino nerazzurro Federico Dimarco e il centrocampista Hakan Calhanoglu .

Secondo Fabio Ravezzani, "ovviamente sono tutte accuse da dimostrare. Ma, nel caso, la posizione di Calhanoglu e Dimarco sarebbe perseguibile dalla giustizia sportiva con rischio multa pesante o squalifica. In ogni caso una leggerezza ingiustificabile".