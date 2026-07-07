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fcinter1908 ultimora Ravezzani: “Tutto da dimostrare, ma nel caso Calhanoglu e Dimarco perseguibili e rischiano…”

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Ravezzani: “Tutto da dimostrare, ma nel caso Calhanoglu e Dimarco perseguibili e rischiano…”

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Marco Ferdico ha parlato anche dei rapporti con alcuni giocatori, Dimarco e Calhanoglu: così Fabio Ravezzani in merito
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Marco Ferdico, ora nuovo pentito nel procedimento "doppia curva", nella sua testimonianza ha parlato anche dei rapporti con alcuni giocatori, come il terzino nerazzurro Federico Dimarco e il centrocampista Hakan Calhanoglu.

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Secondo Fabio Ravezzani, "ovviamente sono tutte accuse da dimostrare. Ma, nel caso, la posizione di Calhanoglu e Dimarco sarebbe perseguibile dalla giustizia sportiva con rischio multa pesante o squalifica. In ogni caso una leggerezza ingiustificabile".

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