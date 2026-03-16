Il Milan non approfitta del pareggio dell'Inter e cade in casa di una Lazio falcidiata dagli infortuni

Gianni Pampinella Redattore 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 15:46)

La grande occasione mancata. Il Milan non approfitta del pareggio dell'Inter e cade in casa di una Lazio falcidiata dagli infortuni con Sarri costretto a far giocare Patric a centrocampo. "Pervis Estupiñan aveva riaperto il campionato, ieri lo ha richiuso. È stato il terzino colombiano a farsi sfuggire banalmente Isaksen, che poi ha segnato il gol decisivo: dalla serata da eroe del derby a quella da incubo dell'Olimpico di nuovo pieno".

"Così il Milan è caduto per la prima volta in trasferta (per 14 volte era rimasto imbattuto) e invece di sfruttare il passo falso dell'Inter con l'Atalanta i rossoneri scivolano di nuovo a otto punti dalla capolista con nove partite da giocare. Ieri sera, contro la migliore Lazio della stagione, al Milan sono mancate terribilmente la spinta e l'energia dell'insostituibile Rabiot, squalificato", sottolinea Repubblica.

"Senza il francese, non sono bastate le idee di Modric per agguantare almeno il pareggio. Jashari non ha inciso, esattamente come il deludente Leao. Quando Allegri lo ha sostituito, al 22' della ripresa, il portoghese ha mostrato platealmente il suo dissenso, facendo arrabbiare tutti, anche Tare in tribuna e Maignan in campo. I cambi di Max hanno prodotto il forcing finale, ma la Lazio ha resistito e per la prima volta da oltre un anno ha vinto due gare di fila".

(Repubblica)