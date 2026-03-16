Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Valentino Rossi ha parlato anche della stagione dell'Inter. Il nove volte campione del Motomondiale è dispiaciuto per il cammino in Champions della squadra di Chivu, ma rimane ancora il grande obiettivo stagionale: la vittoria dello scudetto.
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fcinter1908 ultimora Valentino Rossi: “Inter? Peccato per la Champions, ma bene in campionato. Abbiamo perso…”
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Valentino Rossi: “Inter? Peccato per la Champions, ma bene in campionato. Abbiamo perso…”
Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Valentino Rossi ha parlato anche della stagione dell'Inter
"Non male, quest'anno purtroppo peggio in Champions visto che siamo già usciti. Però in campionato siamo ancora davanti. Abbiamo perso un po' di vantaggio, ma abbiamo ancora qualche punto, quindi speriamo di arrivare davanti".
(Sport Mediaset)
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