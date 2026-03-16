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Valentino Rossi: “Inter? Peccato per la Champions, ma bene in campionato. Abbiamo perso…”

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Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Valentino Rossi ha parlato anche della stagione dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Valentino Rossi ha parlato anche della stagione dell'Inter. Il nove volte campione del Motomondiale è dispiaciuto per il cammino in Champions della squadra di Chivu, ma rimane ancora il grande obiettivo stagionale: la vittoria dello scudetto.

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Valentino Rossi: &#8220;Inter? Peccato per la Champions, ma bene in campionato. Abbiamo perso&#8230;&#8221;

"Non male, quest'anno purtroppo peggio in Champions visto che siamo già usciti. Però in campionato siamo ancora davanti. Abbiamo perso un po' di vantaggio, ma abbiamo ancora qualche punto, quindi speriamo di arrivare davanti".

(Sport Mediaset)

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