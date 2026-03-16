Non si placano le polemiche per le decisioni di Manganiello e Var che hanno condizionato Inter-Atalanta

Gianni Pampinella Redattore 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 15:32)

A due giorni da Inter-Atalanta, non si placano le polemiche per le decisioni di Manganiello e Var che hanno condizionato la partita. Come sottolinea Repubblica, Rocchi darà almeno mezza ragione al club nerazzurro. Il quotidiano anticipa quali saranno i temi di Open Var.

"Domani pomeriggio a Open Var, su Dazn, verranno esaminati tre episodi della gara di sabato a San Siro e sul più importante verrà ammesso lo sbaglio dell'arbitro Manganiello e del var Gariglio, entrambi di Pinerolo, 35mila abitanti a 35 chilometri da Torino. Il contatto, sul finale della partita, tra Frattesi che lo anticipa e Scalvini che arriva in ritardo era indiscutibilmente da rigore, quindi ha fatto male Manganiello a non assegnarlo e Gariglio, che come direttore di gara era stato dismesso nel 2023 e dovrebbe quindi essere uno specialista del video, a non richiamare il collega alla revisione".

"Nella stessa azione c'è anche un altro possibile fallo, ma lieve, di Ederson su Dumfries (lasciar correre ci stava), mentre verrà ribadita la regolarità della rete atalantina di Krstovic, perché il precedente contatto tra Sulemana e Dumfries può non essere giudicato falloso. Il risentimento dell'Inter però rimane, anche se i due inviati della Can a San Siro, De Marco e Gervasoni, già sabato sera avevano cercato di stemperare".

"Il clima resta teso assai. Giovedì nuovo tavolo per la riforma del sistema arbitrale. Il reciproco sospetto tra dirigenti di club e direttori di gara è conclamato, tant'è che potrebbe anche saltare l'incontro in calendario lunedì 23 marzo, organizzato per chiarire le linee guida sulle le decisioni arbitrali e che i club giudicano, nel migliore dei casi, incoerenti".

(Repubblica)