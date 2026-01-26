L'ex difensore ha commentato il pareggio del Milan contro la Roma e ha analizzato il momento dell'Inter

Gianni Pampinella Redattore 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 13:16)

Presente negli studi di Dazn, Ciro Ferrara ha commentato il pareggio del Milan contro la Roma e ha analizzato il momento dell'Inter. "I giocatori del Milan escono dalla partita con la Roma contenti di aver portato via un punto, di aver mosso la classifica, di essersi avvicinati nuovamente all'Inter. Per quello che abbiamo visto la Roma avrebbe meritato di più. In virtù di questi scontri diretti, è stata la giornata in cui l'Inter ha dato una grande spallata al campionato, tra l'altro recuperando da uno svantaggio di 2-0".

"Dimarco? In quel ruolo è uno dei più forti al mondo, è un giocatore di una qualità straordinaria. In questo momento che l'Inter è prima in classifica, è il caso che venga fischiato Luis Henrique? Chivu fa una scelta importante, però in questo momento è il caso di stare vicino a questo ragazzo come è stato vicino a Sommer. Pio Esposito? È un ragazzo molto intelligente. Ha l'umiltà di capire che è un momento di crescita per lui e che deve migliorare in tanti aspetti, però il gruppo gli vuole bene, in ogni circostanza c'è la sensazione che gli dia una mano".

(Dazn)