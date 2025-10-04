A DAZN prima di Inter-Cremonese, l’ex difensore Ciro Ferrara ha parlato così della corsa scudetto e non soltanto: “L’Inter è una grande squadra, ha una rosa fortissima, ma in alcune situazioni tattiche per me il Napoli è leggermente sopra.
Frattesi titolare stasera? Diventa fondamentale questa gara per l’Inter prima della sosta, per tutti è importante arrivare alla sosta con una vittoria. Il fatto che Chivu cambi ci sta, le partite sono tantissime e chi gioca di meno deve dare il suo apporto e dimostrare di stare tranquillamente nella rosa”.
