Sarà Juve - Milan il big match della sesta giornata di Serie A. La gara si svolgerà domani e vedrà come spettatori interessati le pretendenti per lo scudetto. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Giuseppe Pillon ha parla così della gara tra bianconeri e rossoneri.

"Il Milan potrà dare molto fastidio al Napoli, anche perché non ha le coppe. È una squadra da temere. Sono curioso di vedere Juventus-Milan per vedere il Milan a che punto è. Se conferma quanto visto finora diventa la candidata n. 1 per la vittoria finale".