Sarà Juve-Milan il big match della sesta giornata di Serie A. La gara si svolgerà domani e vedrà come spettatori interessati le pretendenti per lo scudetto. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Giuseppe Pillon ha parla così della gara tra bianconeri e rossoneri.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Pillon: “Scudetto? Milan da temere, non ha coppe e potrà dare fastidio al Napoli. Curioso…”
ultimora
Pillon: “Scudetto? Milan da temere, non ha coppe e potrà dare fastidio al Napoli. Curioso…”
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il tecnico ha parlato della lotta scudetto
"Il Milan potrà dare molto fastidio al Napoli, anche perché non ha le coppe. È una squadra da temere. Sono curioso di vedere Juventus-Milan per vedere il Milan a che punto è. Se conferma quanto visto finora diventa la candidata n. 1 per la vittoria finale".
(Radio Sportiva)
© RIPRODUZIONE RISERVATA