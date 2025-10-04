FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il tecnico ha parlato della lotta scudetto
Gianni Pampinella
Sarà Juve-Milan il big match della sesta giornata di Serie A. La gara si svolgerà domani e vedrà come spettatori interessati le pretendenti per lo scudetto. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Giuseppe Pillon ha parla così della gara tra bianconeri e rossoneri.

"Il Milan potrà dare molto fastidio al Napoli, anche perché non ha le coppe. È una squadra da temere. Sono curioso di vedere Juventus-Milan per vedere il Milan a che punto è. Se conferma quanto visto finora diventa la candidata n. 1 per la vittoria finale".

