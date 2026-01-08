Nel post-partita di DAZN, l’ex difensore Ciro Ferrara ha parlato così della vittoria dell’Inter a Parma per 2-0

“Ormai dall’andata è passato tanto tempo, l’Inter si dimostra forte ed esperta, non è la prima volta che gioca dopo il Napoli ma riesce comunque a fare punti importantissimi su un campo non facile. L’Inter ha vinto con merito, anche con le rotazioni di una rosa molto profonda.