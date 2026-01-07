FC Inter 1908
Caressa a Chivu: “Vincerai prima o poi la panchina d’oro, ma per me per come comunichi…”

Endorsement importante di Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, a Cristian Chivu. Queste le parole del collega al tecnico dell'Inter
Marco Astori
Endorsement importante di Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, a Cristian Chivu. Queste le parole del collega al tecnico dell'Inter in collegamento con il Club da Parma.

"Cristian, in bocca al lupo e complimenti: prima o poi vincerai la panchina d'oro ma il microfono d'oro per la positività della tua comunicazione l'hai già vinto per me. Perché è un mondo che ha bisogno del modo di comunicare che utilizzi tu".

