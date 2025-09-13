Ferrara: “Juve-Inter? Più pressione per i nerazzurri. Sarà gara aperta”

Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus, ai microfoni di TuttoSport ha fatto la sua previsione su Juventus-Inter di oggi pomeriggio. Queste le considerazioni dell'ormai noto opinionista:

«Cosa mi aspetto? Una gara aperta. Certo, per la rivalità che c’è nessuno dei due vorrà rischiare di perderla. Ai miei tempi perdere il derby d’Italia voleva dire passare poi una settimana di m… Forse però tra le due ad avere più pressione sarà l’Inter: giocano all’Allianz e in caso di ko andrebbero a -6 dalla vetta a sole tre giornate dall’inizio del campionato. Insomma, non è una gara decisiva ma può darci già delle indicazioni ben precise».