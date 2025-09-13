FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ferrara: “Juve-Inter? Più pressione per i nerazzurri. Sarà gara aperta”

ultimora

Ferrara: “Juve-Inter? Più pressione per i nerazzurri. Sarà gara aperta”

Ferrara: “Juve-Inter? Più pressione per i nerazzurri. Sarà gara aperta” - immagine 1
Il pensiero dell'ex difensore della Juventus a proposito della gara in programma tra le due squadre questo pomeriggio
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus, ai microfoni di TuttoSport ha fatto la sua previsione su Juventus-Inter di oggi pomeriggio. Queste le considerazioni dell'ormai noto opinionista:

Ferrara: “Juve-Inter? Più pressione per i nerazzurri. Sarà gara aperta”- immagine 2
WHITE SULPHUR SPRINGS, WEST VIRGINIA - JUNE 14: Dusan Vlahovic of Juventus during the team travel to The Greenbrier on June 14, 2025 in White Sulphur Springs, West Virginia. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

 «Cosa mi aspetto? Una gara aperta. Certo, per la rivalità che c’è nessuno dei due vorrà rischiare di perderla. Ai miei tempi perdere il derby d’Italia voleva dire passare poi una settimana di m… Forse però tra le due ad avere più pressione sarà l’Inter: giocano all’Allianz e in caso di ko andrebbero a -6 dalla vetta a sole tre giornate dall’inizio del campionato. Insomma, non è una gara decisiva ma può darci già delle indicazioni ben precise».

Leggi anche
Juventus-Inter, le formazioni UFFICIALI: subito Akanji! La scelta su Dimarco e Carlos Augusto
Clamoroso Juric, durissimo con Lookman: “Cazzo siamo l’Atalanta, non devo pregarlo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA