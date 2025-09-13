Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus, ai microfoni di TuttoSport ha fatto la sua previsione su Juventus-Inter di oggi pomeriggio. Queste le considerazioni dell'ormai noto opinionista:
Ferrara: "Juve-Inter? Più pressione per i nerazzurri. Sarà gara aperta"
Ferrara: “Juve-Inter? Più pressione per i nerazzurri. Sarà gara aperta”
Il pensiero dell'ex difensore della Juventus a proposito della gara in programma tra le due squadre questo pomeriggio
«Cosa mi aspetto? Una gara aperta. Certo, per la rivalità che c’è nessuno dei due vorrà rischiare di perderla. Ai miei tempi perdere il derby d’Italia voleva dire passare poi una settimana di m… Forse però tra le due ad avere più pressione sarà l’Inter: giocano all’Allianz e in caso di ko andrebbero a -6 dalla vetta a sole tre giornate dall’inizio del campionato. Insomma, non è una gara decisiva ma può darci già delle indicazioni ben precise».
