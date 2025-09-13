FC Inter 1908
Juventus-Inter, le formazioni UFFICIALI: subito Akanji! La scelta su Dimarco e Carlos Augusto

L'Inter di Cristian Chivu è ospite della Juventus di Igor Tudor per l'attesissimo derby d'Italia: ecco le formazioni ufficiali
Marco Astori Redattore 

Dopo la sosta delle nazionali torna in campo la Serie A e si riparte subito con uno dei big match del campionato: l'Inter di Cristian Chivu è ospite della Juventus di Igor Tudor per l'attesissimo derby d'Italia. I nerazzurri non possono più permettersi passi falsi dopo il KO contro l'Udinese.

Ecco perché il tecnico si affida alle certezze Lautaro e Thuram davanti, Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella a centrocampo. Novità a sinistra: gioca Carlos Augusto e non Dimarco, a destra intoccabile Dumfries. In difesa subito spazio per il nuovo arrivato Akanji: c'è lui nel terzetto con Acerbi e Bastoni.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 4 Gatti, 3 Bremer, 6 Kelly; 15 Kalulu, 5 Locatelli, 19 K. Thuram, 22 McKennie; 8 Koopmeiners, 10 Yildiz; 9 Vlahovic.

A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 17 Adzic, 18 Kostic, 20 Openda, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 30 David, 32 Cabal.

Allenatore: Igor Tudor.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Colombo

Assistenti: Peretti - Perrotti

Quarto ufficiale: Bonacina

VAR: Mazzoleni

Assistente VAR: Abisso

SQUALIFICATI

Juventus: Cambiaso (1)

Inter: -

DIFFIDATI

Juventus: -

Inter: -

