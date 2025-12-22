FC Inter 1908
Ferrara: “Juventus agganciata alla vetta: deve lottare per lo scudetto”

Il pensiero dell'ex difensore a proposito del cammino dei bianconeri di Spalletti tornati a sorridere nell'ultimo periodo
Daniele Vitiello
Ciro Ferrara, ex difensore, ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato del momento positivo che sta attraversando la Juventus, rinvigorita anche dalla vittoria con la Roma dell'ultimo turno. Queste le considerazioni dell'opinionista di DAZN:

"Questo è un campionato equilibrato, dove se vinci una-due partite poi ti riagganci alle squadre sopra. La Juve, battendo la Roma, si è riagganciata e per la storia che ha deve lottare fino alla fine per vincere lo scudetto".

