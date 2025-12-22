Antonio Tempestilli, ex dirigente sportivo, è intervenuto nel corso di 'Pausa caffè', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli. Queste le considerazioni a proposito di alcune ipotesi di mercato che tengono banco ultimamente: "Scambio Lucca-Ferguson con la Roma? È un’operazione sicuramente non semplice. Può diventare possibile solo se entrambi gli allenatori non vedono di buon occhio i giocatori nelle rispettive squadre. Ma, ad oggi, mi sembra piuttosto complicata”.
Tempestilli: “Frattesi? Chiuso all’Inter, vuole giocare. Piace a Conte”
A Roma che giudizio c’è su Ferguson?
“Le parole dell’allenatore dopo l’ultima partita sono state piuttosto chiare: in questo momento non lo vede e non fa affidamento su di lui. Questo pesa molto. Non so se le cose cambieranno nel nuovo anno, ma al momento la fiducia è bassa”.
Un nome accostato anche al Napoli è quello di Davide Frattesi, oggi all’Inter. Può muoversi a gennaio?
“Frattesi è un ottimo giocatore, ha grande capacità di inserimento e qualità importanti. È chiuso da tanta concorrenza all’Inter e ha voglia di giocare. A Napoli, per caratteristiche, potrebbe fare bene e piacere all’allenatore”.
Su Lucca: meglio restare a Napoli o andare a giocare altrove?
“Un attaccante deve giocare e avere continuità. Se non c’è spazio e fiducia, un prestito può essere la soluzione giusta per rilanciarsi”.
