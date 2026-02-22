Ferrara: “Inter ha strameritato di vincere a Lecce. Al derby col Milan…”

L'ex giocatore è tornato sulla vittoria in trasferta dei nerazzurri e ha parlato anche di come potrebbe arrivare la squadra di Chivu allo scontro diretto contro i rossoneri

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 febbraio - 04:00

«Come ho già detto la vittoria contro il Lecce è importantissima. Arriva dopo la sconfitta subita in Norvegia ma è subito prima di una partita da dentro o fuori e averla vinta ti porta ad affrontare la prossima partita con più serenità. Sono convinto che l'Inter metterà in campo la formazione migliore contro il Bodo per provare a passare il turno di CL».Ciro Ferrara, su DAZN, dopo la vittoria contro la formazione di Di Francesco, è tornato a parlare della vittoria nerazzurra.

Ha poi anche risposto ad una domanda su come i nerazzurri arriveranno al prossimo, che potrebbe essere decisivo, derby di Milano: «Il Milan gioca dopo e quindi l'Inter si mette sul divano dopo aver vinto una trasferta delicata, anche se la vittoria è arrivata nel secondo tempo, ma ha strameritato di vincere. Il derby poi esula da qualunque situazione fisica o psicofisica o di classifica, se hai vinto in CL o meno e qualsiasi derby sfugge a ogni tipo di attualità», ha detto l'ex calciatore.

(Fonte: DAZN)