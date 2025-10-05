Nel corso di un intervento a DAZN, Ciro Ferrara ha analizzato l’ipotetico arrivo di Ademola Lookman all’Inter, con una frase a effetto

Redazione1908 5 ottobre - 10:43

Nel corso di un intervento a DAZN, Ciro Ferrara ha analizzato l’ipotetico arrivo di Ademola Lookman all’Inter, spiegando perché — a suo parere — il nigeriano non sarebbe stato neanche titolare nella squadra di Cristian Chivu.

“Posso dire una cosa: ma Lookman, che magari aveva la possibilità di andare all’Inter, avrebbe fatto la panchina. Volevo arrivare esattamente a questo”, ha spiegato Ferrara.

L’ex difensore della Juventus e del Napoli ha poi approfondito il discorso tattico:

“Cioè, avresti dovuto cambiare tanto. Devi cambiare modulo e non lo so se erano le caratteristiche giuste. Perché a fronte dell’inserimento di un giocatore pur importante come Lookman, tu devi cambiare un assetto di gioco a cui loro sono abituati. E soprattutto giocatori che hanno in quel tipo di assetto tattico proprio le conoscenze"

Ferrara ha fatto anche un esempio pratico, sottolineando le difficoltà che un cambio di modulo comporterebbe per alcuni protagonisti dell’Inter:

“Mi viene da pensare al braccetto di sinistra: Bastoni magari lo metti a quattro e fa un po’ più fatica. La stessa cosa Dimarco, che è un quinto puro. Magari lo metti in una difesa a quattro e fa più fatica. Avresti avuto tante altre incognite per dare spazio a un giocatore pur importante come Lookman.”

In sostanza, secondo Ferrara, l’eventuale innesto del giocatore dell’Atalanta avrebbe imposto a Cristian Chivu modifiche sostanziali a un sistema ormai rodato e vincente.