"D'accordo che di fronte c'era la Cremonese, ma io ho visto un'Inter che non vedevo da anni. Una squadra che lotterà sicuramente per vincere lo scudetto, squadra forte, potente, con giocatori che ora hanno entusiasmo, si aiutano. Una rosa ampia e poi delle individualità per cui se Lautaro Martinez è questo degli anni migliori è un capitano e un attaccante straordinario. Se Bonny che è la quarta punta riesce a non far rimpiangere Thuram, l'Inter ha una potenzialità che prima non aveva. Potrei continuare con Barella regista che dà le palle d'esterno e sembra Modric. Dimarco è un giocatore che così non si vedeva da un anno e tutto il resto viene di conseguenza compreso il fatto che Cristian Chivu è un grande allenatore. Non mi tirate fuori il solito discorso dell'inesperienza, quello basta una ricerca su Google per vedere che aveva 13 panchine in Serie A. Anche Conte quando andò alla Juventus aveva una quindicina di panchine in Serie A con l'Atalanta, ma poi non conta quello, con l'impressione, conta vedere come lo guardano i giocatori, come lo seguono, che empatia c'è e poi il gioco. L'Inter ha giocato una partita che poteva finire 10-0".