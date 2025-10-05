Il tecnico dell'Inter Chivu ha saputo alternare le forze a seconda degli impegni trovando sempre la quadratura. La prova del 9 alle ripresa dopo la sosta quando l'Inter se la vedrà con Napoli e Roma e con diversi scontri diretti tra campionato e Champions.

"La “Chivucrazia”, capace di valorizzare già 22 titolari diversi compresi Bonny e Frattesi, non è esercizio di potere fine a se stesso. È sfruttamento di un organico che piano piano sta allineando i rendimenti e minimizzando le differenze. Lo standard non scende quando la formazione cambia per sei undicesimi, come è accaduto contro la Cremonese. C’è chi non è ancora pronto, vedi Diouf che ieri è entrato in tempo per causare il gol di Bonazzoli. E certo, dopo la sosta arrivano le salite: Roma e Napoli in trasferta in otto giorni, con la gita a Bruxelles contro il Saint-Gilloise nel mezzo. Ma la qualità crescente e progressiva, a prescindere dagli avversari incontrati, lascia supporre che l’Inter non debba temere (più) nessuno", scrive La Gazzetta dello Sport.