Finisce con uno spettacolare 2-2 il big match di San Siro tra Inter e Napoli. Questa l'analisi di Ciro Ferrara negli studi di DAZN:
Ferrara: “Grandissima partita del Napoli. E per lo scudetto è lotta a due”
"Considerata anche la situazione infortuni, credo che sia stata una grandissima partita del Napoli, soprattutto visto che è andato per due volte in svantaggio. Dal punto di vista fisico mi è sembrato sul pezzo. L'ho visto dall'atteggiamento del corpo: i giocatori dell'Inter sono usciti come se avessero perso, quelli del Napoli consapevoli di aver fatto una grande partita".
"Lotta scudetto a 5? No, la lotta scudetto è a due. Queste sono nettamente le più forti".
(Fonte: DAZN)
