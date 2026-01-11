FC Inter 1908
Ferrara: “Grandissima partita del Napoli. E per lo scudetto è lotta a due”

Finisce con uno spettacolare 2-2 il big match di San Siro tra Inter e Napoli. Questa l'analisi di Ciro Ferrara negli studi di DAZN
Marco Macca
Marco Macca 

Finisce con uno spettacolare 2-2 il big match di San Siro tra Inter e Napoli. Questa l'analisi di Ciro Ferrara negli studi di DAZN:

"Considerata anche la situazione infortuni, credo che sia stata una grandissima partita del Napoli, soprattutto visto che è andato per due volte in svantaggio. Dal punto di vista fisico mi è sembrato sul pezzo. L'ho visto dall'atteggiamento del corpo: i giocatori dell'Inter sono usciti come se avessero perso, quelli del Napoli consapevoli di aver fatto una grande partita".

"Lotta scudetto a 5? No, la lotta scudetto è a due. Queste sono nettamente le più forti".

(Fonte: DAZN)

