Ferrara sicuro: “Per lo scudetto in due, Inter e Napoli”. Ambrosini: “Non possiamo tener fuori…”

Al tavolo di Fuoriclasse, programma di DAZN, si dibatte sulla corsa scudetto dopo il pareggio di San Siro tra Inter e Napoli
Marco Astori Redattore 

Al tavolo di Fuoriclasse, programma di DAZN, si dibatte sulla corsa scudetto dopo il pareggio di San Siro tra Inter e Napoli. Questo il parere di Ciro Ferrara e Massimo Ambrosini sul numero di pretendenti al tricolore in Serie A.

Ferrara: "Due, secondo me, quelle di questa sera".

Ambrosini: "Il Milan, nonostante stia facendo fatica, ma non possiamo tenerla fuori: con un giorne da fare e le coppe per Inter e Napoli. Sono le più forti indiscutibilmente, ma da qui alla fine...".

