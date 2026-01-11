Al tavolo di Fuoriclasse, programma di DAZN, si dibatte sulla corsa scudetto dopo il pareggio di San Siro tra Inter e Napoli . Questo il parere di Ciro Ferrara e Massimo Ambrosini sul numero di pretendenti al tricolore in Serie A.

Ambrosini: "Il Milan, nonostante stia facendo fatica, ma non possiamo tenerla fuori: con un giorne da fare e le coppe per Inter e Napoli. Sono le più forti indiscutibilmente, ma da qui alla fine...".