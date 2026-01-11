FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Marchegiani: “Pari giusto, per l’Inter non ci sono rimpianti. Rigore? Forse Conte…”

ultimora

Marchegiani: “Pari giusto, per l’Inter non ci sono rimpianti. Rigore? Forse Conte…”

Marchegiani: “Pari giusto, per l’Inter non ci sono rimpianti. Rigore? Forse Conte…” - immagine 1
Finisce 2-2 a San Siro il big match tra Inter e Napoli: ecco le parole di Marchegiani ai microfoni di Sky Sport
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato così di Inter-Napoli:

Marchegiani: “Pari giusto, per l’Inter non ci sono rimpianti. Rigore? Forse Conte…”- immagine 2
Getty Images

"Una partita bellissima, il pareggio è giusto. C'è stato qualche errore ma sottolineerei la qualità, entrambe hanno cercato di finalizzare, c'è stata tanta qualità, il Napoli è uscita anche bene dal pressing dell'Inter. Elmas ha giocato bene ma anche Politano nelle due fasi.

Marchegiani: “Pari giusto, per l’Inter non ci sono rimpianti. Rigore? Forse Conte…”- immagine 3
Getty Images

Per l'Inter non è la serata dei rimpianti, è stata la partita tra le due squadre più forti del nostro campionato e si sono affrontate senza speculazioni, col petto in fuori. Alla fine il pareggio è giusto, un palo da una parte, un mezzo palo dall'altra. Ci sono state occasioni, il Napoli ha mostrato grande forza d'animo, ha recuperato due volte ma l'Inter è questa"

"Perché Conte si è arrabbiato così tanto per il rigore? Forse non l'hanno visto bene (la panchina del Napoli, ndr)"

Leggi anche
Bergomi: “Colpe sul primo gol di McTominay? Ho una mia interpretazione: dico che…”
Ambrosini: “Reazione Conte? Così è troppo e se ne renderà conto: e ha fatto una cosa molto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA