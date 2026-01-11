Marchegiani: “Pari giusto, per l’Inter non ci sono rimpianti. Rigore? Forse Conte…”

"Una partita bellissima, il pareggio è giusto. C'è stato qualche errore ma sottolineerei la qualità, entrambe hanno cercato di finalizzare, c'è stata tanta qualità, il Napoli è uscita anche bene dal pressing dell'Inter. Elmas ha giocato bene ma anche Politano nelle due fasi.

Per l'Inter non è la serata dei rimpianti, è stata la partita tra le due squadre più forti del nostro campionato e si sono affrontate senza speculazioni, col petto in fuori. Alla fine il pareggio è giusto, un palo da una parte, un mezzo palo dall'altra. Ci sono state occasioni, il Napoli ha mostrato grande forza d'animo, ha recuperato due volte ma l'Inter è questa"