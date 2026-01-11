FC Inter 1908
Si alza il sipario della Scala del Calcio: a San Siro va in scena il big match scudetto tra l'Inter di Cristian Chivu e il Napoli di Antonio Conte
Si alza il sipario della Scala del Calcio: a San Siro va in scena il big match scudetto tra l'Inter di Cristian Chivu e il Napoli di Antonio Conte.

Comunicate poco fa le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici, ecco tutte le decisioni.

Per i nerazzurri c'è Bisseck in difesa con Akanji centrale e Bastoni a sinistra. In mezzo al campo tornano dal 1' Zielinski e Barella, a destra confermato Luis Henrique mentre a sinistra c'è Dimarco. In attacco ovviamente la coppia formata da Lautaro e Thuram.

Le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 90 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

NAPOLI (3-4-3): 32 Milinkovic-Savic; 31 Beukema, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus; 22 Di Lorenzo, 68 Lobotka, 8 McTominay, 37 Spinazzola; 21 Politano, 19 Hojlund, 20 Elmas.

A disposizione: 1 Meret, 14 Contini, 3 Gutierrez, 4 Buongiorno, 17 Olivera, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 35 Marianucci, 69 Ambrosino, 70 Lang.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Doveri.

Assistenti: Alassio - Colarossi.

Quarto ufficiale: Colombo.

VAR: Di Bello.

Assistente VAR: Di Paolo.

SQUALIFICATI

Inter: -

Napoli: -

DIFFIDATI

Inter: Calhanoglu.

Napoli: Juan Jesus.

