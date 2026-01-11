Si alza il sipario della Scala del Calcio: a San Siro va in scena il big match scudetto tra l'Inter di Cristian Chivu e il Napoli di Antonio Conte.
Inter-Napoli, le formazioni UFFICIALI: da Bisseck e Zielinski a Thuram, tutte le scelte
Comunicate poco fa le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici, ecco tutte le decisioni.
Per i nerazzurri c'è Bisseck in difesa con Akanji centrale e Bastoni a sinistra. In mezzo al campo tornano dal 1' Zielinski e Barella, a destra confermato Luis Henrique mentre a sinistra c'è Dimarco. In attacco ovviamente la coppia formata da Lautaro e Thuram.
Le formazioni ufficiali:
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 90 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
NAPOLI (3-4-3): 32 Milinkovic-Savic; 31 Beukema, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus; 22 Di Lorenzo, 68 Lobotka, 8 McTominay, 37 Spinazzola; 21 Politano, 19 Hojlund, 20 Elmas.
A disposizione: 1 Meret, 14 Contini, 3 Gutierrez, 4 Buongiorno, 17 Olivera, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 35 Marianucci, 69 Ambrosino, 70 Lang.
Allenatore: Antonio Conte.
Arbitro: Doveri.
Assistenti: Alassio - Colarossi.
Quarto ufficiale: Colombo.
VAR: Di Bello.
Assistente VAR: Di Paolo.
SQUALIFICATI
Inter: -
Napoli: -
DIFFIDATI
Inter: Calhanoglu.
Napoli: Juan Jesus.
