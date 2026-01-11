Si alza il sipario della Scala del Calcio: a San Siro va in scena il big match scudetto tra l'Inter di Cristian Chivu e il Napoli di Antonio Conte

Per i nerazzurri c'è Bisseck in difesa con Akanji centrale e Bastoni a sinistra. In mezzo al campo tornano dal 1' Zielinski e Barella, a destra confermato Luis Henrique mentre a sinistra c'è Dimarco. In attacco ovviamente la coppia formata da Lautaro e Thuram.