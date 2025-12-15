Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha riportato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro durante la partita di ieri contro il Sassuolo.
Milan, Allegri perde un titolare: salta il Napoli in Supercoppa, in dubbio per l’eventuale finale
Il difensore Matteo Gabbia ha riportato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro durante la partita di ieri contro il Sassuolo
Lo fa sapere il club rossonero.
Gli accertamenti clinico-strumentali eseguiti in data odierna hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali.
Secondo quanto si apprende, difficilmente Gabbia sarà a disposizione di Allegri per il primo match di Supercoppa contro il Napoli, ma non è esclusa una presenza nei giorni successivi nel caso il Milan si qualificasse per la finale.
