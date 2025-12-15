FC Inter 1908
Milan, Allegri perde un titolare: salta il Napoli in Supercoppa, in dubbio per l’eventuale finale

Il difensore Matteo Gabbia ha riportato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro durante la partita di ieri contro il Sassuolo
Alessandro De Felice
Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha riportato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro durante la partita di ieri contro il Sassuolo.

Lo fa sapere il club rossonero.

Gli accertamenti clinico-strumentali eseguiti in data odierna hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali.

Secondo quanto si apprende, difficilmente Gabbia sarà a disposizione di Allegri per il primo match di Supercoppa contro il Napoli, ma non è esclusa una presenza nei giorni successivi nel caso il Milan si qualificasse per la finale.

