Quinta vittoria consecutiva e grande prestazione. L'Inter torna da Sassuolo con tre punti e tantissimi spunti positivi per Cristian Chivu che finalmente avrà una settimana intera per preparare la partita contro la Juve.

"È festa per tutta l'Inter: per Bisseck che schioda l'equilibrio di partenza. Per Thuram, che torna a segnare dopo 7 partite. Per Lautaro, che affianca Boninsegna a quota 171 gol in nerazzurro. Per Akankji, per la prima volta in gol con la maglia dell'Inter; persino per Luis Henrique, festeggiato da tutta la squadra, perché per lui il gol vale di più, anche se è proprio l'ultimo, sull'ennesima uscita a vuoto del portiere. E ovviamente festa anche per Chivu, che si prende l'ultima sabbatica mezz'ora per cominciare a pensare al suo particolare San Valentino, la sfida di sabato contro la Juventus".

"Enorme Dimarco: non segna, ma fa segnare. Sotto questa montagna di Inter diventa topolino il rammarico del Sassuolo sul primo gol nerazzurro, anche questo un errore ispirato dal regolamento e da come lo interpretano gli arbitri. Thuram parte in fuorigioco, il guardalinee non segnala perché gli hanno detto di aspettare la fine dell'azione, ma poi il pallone va in angolo e non in gol e così il Var non interviene, l'angolo è buono e Bisseck lo trasforma in gol. Un topolino, appunto. Un altro è il possibile 1-2 di Thorstvedt, questo sì cancellato dal Var, per la punta di un piede di Laurienté in fuorigioco. Dettagli. Trascurabili, visto il resto".