Massimo Mauro, ex calciatore, intervenuto al tavolo di Pressing, ha commentato così la vittoria dell'Inter di ieri contro il Sassuolo: "Non c'è più partita tra l'Inter e le piccole squadre: il risultato è scontato perché Chivu ha dato alla squadra la testa giusta. E se scendono in campo così sono troppo più forti.
Inter, Mauro: "Presunto fuorigioco Thuram? Dubbio enorme non lo sia! Speriamo che la Juve…"
Massimo Mauro, ex calciatore, intervenuto al tavolo di Pressing, ha commentato così la vittoria dell'Inter di ieri contro il Sassuolo
Inter-Juve? Speriamo che la Juve arrivi confortata per aver raggiunto il pareggio con la Lazio perché sembrava persa: quella di sabato è una partita che potrebbe riaprire il campionato se il Milan tiene il passo.
E soprattutto per la Juve sarebbe un'iniezione di autostima straordinaria dopo le défaillances contro Cagliari e Lazio. Il fuorigioco presunto di Thuram? E' il caso del fallimento del VAR perché l'assistente non si permette di alzare la bandierina: pensa se avesse visto il fuorigioco, non può alzarla. C'è un dubbio enorme che non sia fuorigioco".
