"Chivu ha parlato di maturità, partite come queste di Sassuolo sarebbero state più difficili. La fame è alla base di qualsiasi giocatore, dopo la batosta di Champions, il fatto di mettere sul piatto della bilancia tutti i giocatori, ora sono tutti allo stesso livello, mentre l'anno scorso c'erano 13-14 giocatori, ha fatto la differenza. Dimarco ora è il miglior esterno d'Europa, lo scorso anno veniva sostituito al 60' perché non ne aveva più e invece quest'anno macina km fino al 90' con assist e gol".