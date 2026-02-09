L'ex portiere Sorrentino, durante La Nuova Ds, ha parlato dell'ottimo lavoro fin qui svolto da Chivu alla guida dell'Inter:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sorrentino: “Chivu? Ecco cosa ha fatto di diverso rispetto all’anno scorso. E ora Dimarco…”
ultimora
Sorrentino: “Chivu? Ecco cosa ha fatto di diverso rispetto all’anno scorso. E ora Dimarco…”
L'ex portiere, durante La Nuova Ds, ha parlato dell'ottimo lavoro fin qui svolto da Chivu alla guida dell'Inter
"Chivu ha parlato di maturità, partite come queste di Sassuolo sarebbero state più difficili. La fame è alla base di qualsiasi giocatore, dopo la batosta di Champions, il fatto di mettere sul piatto della bilancia tutti i giocatori, ora sono tutti allo stesso livello, mentre l'anno scorso c'erano 13-14 giocatori, ha fatto la differenza. Dimarco ora è il miglior esterno d'Europa, lo scorso anno veniva sostituito al 60' perché non ne aveva più e invece quest'anno macina km fino al 90' con assist e gol".
© RIPRODUZIONE RISERVATA