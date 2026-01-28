I trasferimenti internazionali completati nel 2025 nel calcio professionistico e dilettantistico hanno raggiunto il record storico

Gianni Pampinella Redattore 28 gennaio - 17:16

I trasferimenti internazionali completati nel 2025 nel calcio professionistico e dilettantistico maschile e femminile hanno raggiunto il record storico di 86.158, secondo l'ultimo Global Transfer Report pubblicato dalla Fifa. Sono stati spesi 13,08 miliardi di dollari nel calcio professionistico maschile, la cifra più alta di sempre. Il Como é il club italiano che ha speso di più, davanti al Milan. Continua a crescere il calcio femminile, con 2.440 trasferimenti (+6,3%) e una spesa totale di 28,6 milioni di dollari, con un aumento di oltre l'80% rispetto al 2024.

Per la prima volta la spesa dei club per i trasferimenti ha superato la soglia dei 10 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo record con un totale di 13,11 miliardi, oltre il 50% in più rispetto al 2024 e il 35,6% in più rispetto al record precedente, stabilito nel 2023. Nel calcio professionistico maschile, i club inglesi si sono confermati i primi sia nella spesa che nell'incasso, con 3,82 miliardi in uscita e 1,77 per trasferimenti verso l'estero.

I club hanno continuato a investire nel calcio professionistico femminile. Un totale di 756 club sono stati coinvolti in trasferimenti internazionali (+8,3%), con 135 di questi club che hanno investito in almeno un trasferimento in entrata (+23,9%) e 155 club che hanno ricevuto commissioni di trasferimento per i trasferimenti in uscita (+25,0%).