Il calciomercato internazionale ha avuto un'impennata quest'estate, infrangendo i precedenti record a un anno dal Mondiale 2026. Secondo un rapporto pubblicato dalla Fifa, infatti, i club hanno speso un totale di 9,76 miliardi di dollari (8,36 miliardi di euro) per reclutare giocatori all'estero, circa il 50% in più rispetto alla finestra di mercato estiva del 2024 e ben al di sopra del precedente record del 2023 (7,43 miliardi di euro). Il campionato inglese, dove il Liverpool si è particolarmente distinto, rimane il leader indiscusso in termini di acquisti con 2.73 miliardi di euro.