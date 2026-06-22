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Figc, Abete: “Non assumersi responsabilità non fa bene al nostro mondo. Sarebbe credibile…”
"Dopo l'assemblea c'è sempre una ripartenza. Ora è il momento di gettare dei semi per avere un dialogo costruttivo tra le componenti". Così il presidente della Lnd e candidato alla presidenza della Figc, Giancarlo Abete, arrivando all'assemblea elettiva della Federcalcio.
"Ho portato avanti, e continuo a farlo, un confronto di politica sportiva - ha aggiunto -. Sarebbe incredibile che dopo le dimissioni Gravina si ripartisse con lo stesso consiglio senza aver affrontato i contenuti. Ogni volta che si viene eliminati dal mondiale sacrificare il presidente non assumendosi delle responsabilità non fa bene al nostro mondo. Il problema non è la qualità della persona, Malagò è una persona di qualità ma bisogna sciogliere dei nodi che non sono stati sciolti".
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