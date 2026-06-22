L'ex portiere Simone Braglia ha parlato a TMW Radio anche della prossima Serie A partendo dalla Juventus e dal suo attacco: ""Ha iniziato un nuovo ciclo la Juve, che cambierà totalmente i nomi che si fanno sul mercato. Non sarà un mercato diverso. Non è detto che arrivi Kolo Muani, per ora sono solo parole. Per me non arriva neanche Sorloth. Comunque per me darà filo da torcere all'Inter quest'anno, indipendentemente dal mercato. Si sta ricreando identità".