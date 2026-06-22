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Braglia: “La Juve darà filo da torcere all’Inter: ecco perché. Anche Roma da Scudetto se…”
L'ex portiere Simone Braglia ha parlato a TMW Radio anche della prossima Serie A partendo dalla Juventus e dal suo attacco: ""Ha iniziato un nuovo ciclo la Juve, che cambierà totalmente i nomi che si fanno sul mercato. Non sarà un mercato diverso. Non è detto che arrivi Kolo Muani, per ora sono solo parole. Per me non arriva neanche Sorloth. Comunque per me darà filo da torcere all'Inter quest'anno, indipendentemente dal mercato. Si sta ricreando identità".
Roma, serve qualità per fare il salto—
"Se arrivano i giocatori che si sentono, sarà una squadra di Gasperini con un'intelaiatura più forte. Già quest'anno poteva lottare per qualcosa d'importante, dal punto di vista qualitativo ha la sua identità. Con certi giocatori diventa un avversario tosto per tutti".
Sul Milan—
"Il problema è che non si tratta di essere in salute economicamente, ma non ci sono le competenze oggi e non c'è una linea di gestione che possa far presagire che il Milan possa diventare quello di un tempo. Non so se certi big resteranno, vuol dire che c'è confusione, che è figlia di una gestione che non ha competenze idonee a poter far tornare il Milan in alto".
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