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Figc, il Consiglio approva il bilancio consuntivo 2025: chiusura in positivo, i numeri

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Dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2026, Brunelli ha presentato una analisi di revisione della gestione economico-finanziaria 2026
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Il Consiglio federale della Figc, riunitosi a Roma, ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025, che presenta un risultato positivo di esercizio pari a 145.768 euro.

Il valore della produzione, informa la federazione, si attesta a 214,3 milioni ed è legato, in via prevalente, alla valorizzazione dei proventi da sponsorizzazioni e diritti tv, dei proventi collegati all'organizzazione agli eventi disputati dalla nazionale maschile, delle quote degli associati, dei contributi di Sport e Salute nonché delle risorse rivenienti dalla mutualità generale.

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Il bilancio presenta un valore dei costi di produzione pari a 203,7 milioni, con costi per l'attività sportiva pari a 146,7 mln, costi di funzionamento pari a 50,7 mln, determinando un margine operativo lordo (mol) di 16,9 mln.

Il risultato ante imposte è pari a 13,9 mln e quello di esercizio supera i 145mila euro.

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Con l'evolversi degli avvenimenti federali dopo la mancata qualificazione della Nazionale al Mondiale 2026, il segretario generale, Marco Brunelli, ha presentato una analisi di revisione della gestione economico-finanziaria 2026, ispirata a mettere in sicurezza i conti federali attraverso una riduzione dei costi pur mantenendo gli impegni e le progettualità degli ultimi anni.

L'obiettivo è quello di porre le basi per una migliorativa revisione di budget con una perdita di poco meno di un milione di euro, rispetto agli attuali 6,6 mln cui è stato approvato il documento di previsione ad inizio anno.

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