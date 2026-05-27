Dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2026, Brunelli ha presentato una analisi di revisione della gestione economico-finanziaria 2026

Il Consiglio federale della Figc, riunitosi a Roma, ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025, che presenta un risultato positivo di esercizio pari a 145.768 euro.

Il valore della produzione, informa la federazione, si attesta a 214,3 milioni ed è legato, in via prevalente, alla valorizzazione dei proventi da sponsorizzazioni e diritti tv, dei proventi collegati all'organizzazione agli eventi disputati dalla nazionale maschile, delle quote degli associati, dei contributi di Sport e Salute nonché delle risorse rivenienti dalla mutualità generale.