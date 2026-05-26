Jeda, ex attaccante, ha parlato così di Allegri come potenziale sostituto di Conte al Napoli

Matteo Pifferi Redattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 23:46)

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Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Jeda, ex attaccante, ha parlato così di Allegri come potenziale sostituto di Conte al Napoli:

"Vedo che c’è molto scetticismo nei confronti di Allegri, perché tutti parlano del calcio guardando solo l’ultimo periodo. Io faccio una breve osservazione sul calcio: avete mai visto un allenatore che va in campo e dice alla sua squadra ‘ragazzi, oggi andiamo a giocare un calcio brutto, che non piace, non divertiamo la gente’? Soprattutto da un allenatore come Allegri, che io ho conosciuto personalmente e con cui ho lavorato, è una cosa assolutamente impossibile. Io capisco chi non lo conosce. Vedo che molti parlano e dicono: ‘non ti insegna niente’. Ma io non credo che un allenatore insegni a un giocatore a giocare a calcio.

Secondo me gli mette a disposizione gli strumenti giusti, lo porta a una condizione eccellente per performare. Poi c’è la performance del giocatore, l’organizzazione della squadra e tutte quelle cose lì. Io ricordo a tutti che, se andiamo a vedere il passato, Guardiola e tutti i grandi allenatori hanno avuto grandi squadre. Sono diventati grandi anche grazie ai giocatori che avevano. Penso che l’unico che abbia fatto un mezzo miracolo sia stato Ranieri quando ha vinto il campionato con il Leicester. Tutti gli altri avevano grandi giocatori. Questo per dire che cosa? Che secondo me Allegri quest’anno si è messo in grande discussione, perché non era facile guidare il Milan in una situazione in cui, secondo me, non si capisce realmente cosa voglia fare la proprietà. E comunque con una squadra limitata. Se un grande allenatore prende oggi questa squadra del Milan e la porta in Champions, oppure vince lo scudetto o diverte tutte le domeniche, allora io torno qui e chiedo scusa a chiunque.”

Allegri, per quella che è la rosa del Napoli, è l’allenatore giusto anche per il dopo Conte?

"Secondo me sì. Qualche giorno fa avevo già fatto un’intervista e avevo detto che, secondo me, ha il profilo giusto. Si parla tanto del fatto che il risultato non conta e che bisogna giocare bene. Davvero? Io sono molto meravigliato da questo. È chiaro che attraverso un bel gioco ti diverti la domenica, però Allegri è un allenatore di grandissima esperienza, con un palmarès importante, e una piazza come Napoli ha bisogno di questo. Non basta dire: ‘quello ha fatto bene altrove, allora può allenare il Napoli’. Ci sono tante componenti da mettere insieme. Napoli è una piazza importante, con pressione, una squadra abituata a vincere negli ultimi anni. E quindi ti chiederanno di vincere. Io penso che Allegri, da questo punto di vista, sia assolutamente uno dei candidati più autorevoli per guidare una squadra come il Napoli"