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Figc: eletti i vicepresidenti, Simonelli vicario e con lui Calcagno

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Durante il consiglio federale della FIGC, su proposta del neo presidente, Giovanni Malagò, sono stati eletti i vicepresidenti federali
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Durante il consiglio federale della FIGC, su proposta del neo presidente, Giovanni Malagò, sono stati eletti i vicepresidenti federali.

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Getty Images

Sono il presidente della Lega calcio serie A, Ezio Maria Simonelli, (vicario) e il n.1 dei calciatori, Umberto Calcagno.

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