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fcinter1908 ultimora Figc: eletti i vicepresidenti, Simonelli vicario e con lui Calcagno
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Figc: eletti i vicepresidenti, Simonelli vicario e con lui Calcagno
Durante il consiglio federale della FIGC, su proposta del neo presidente, Giovanni Malagò, sono stati eletti i vicepresidenti federali
Durante il consiglio federale della FIGC, su proposta del neo presidente, Giovanni Malagò, sono stati eletti i vicepresidenti federali.
Sono il presidente della Lega calcio serie A, Ezio Maria Simonelli, (vicario) e il n.1 dei calciatori, Umberto Calcagno.
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