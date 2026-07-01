Alessandro Bastoni si è ritrovato al centro di una nuova bufera. L'avviso di garanzia ricevuto nella giornata di ieri ha collocato il difensore dell'Inter nell'indagine sulla presunta «agenzia delle escort» che avrebbe organizzato serate di un certo tipo per calciatori e vip. Bastoni, secondo la Procura di Milano, avrebbe avuto un rapporto a pagamento con una ragazza minorenne nel giugno 2020.

La ragazza, secondo quanto ricostruito da Repubblica è stata già sentita come testimone e avrebbe ridimensionato i fatti. Altre donne del giro hanno messo a verbale di essere andate coi giocatori non per soldi.

Il quotidiano riporta anche la posizione di Bastoni, in attesa dell'interrogatorio in programma venerdì prossimo. Il senso delle parole che Bastoni confida a chi gli sta accanto è questo: «Parliamo di sei anni fa, all'epoca avevo vent'anni, ero appena arrivato all'Inter, ero single. Non c'è mai stato niente con quella ragazza, e non ho mai avuto la consapevolezza di aver avuto rapporti con minorenni. Tanto meno ho pagato qualche ragazza per avere rapporti, a maggior ragione se minore».