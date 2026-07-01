Accuse che si basano anche su episodi degli anni passati che emergono dalle chat tra gli indagati. Ma la ragazza nega tutto

Redazione1908 1 luglio - 16:46

«Dormo qui e domani mattina mi riaccompagnano a casa», messaggia alle 4 e 16 del 10 luglio di sei anni fa M. al pr Alessio Salamone. Per la Procura di Milano è un indizio concreto che la ragazza, che in quel momento aveva solo 17 anni, stava trascorrendo con il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni la notte di sesso a pagamento che aveva organizzato il pr nell’ambito del servizio «tutto compreso» che l’agenzia di eventi Ma.De. era in grado di offrire ai ricchi e famosi calciatori di serie A. Per questo, Bastoni è ora accusato di prostituzione minorile assieme a Salamone, Deborah Ronchi, la titolare della Ma.De. e al suo compagno, Emanuele Buttini. Apre così il Corriere della Sera il suo articolo sulla vicenda Bastoni.

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È l’ultimo sviluppo dell'inchiesta dell'aggiunto di Milano Bruna Albertini e del pm Rosaria Stagnaro che ad aprile ha portato agli arresti domiciliari Ronchi, Buttini, Salamone e Amilton Luan Fraga Luz accusati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, ora anche minorile. Accuse che si basano anche su episodi degli anni passati che emergono dalle chat tra gli indagati. Come quella a cavallo tra il 9 e il 10 luglio 2020 in cui Salamone al giocatore dell’Iter «dice chiaramente che la ragazza è disponibile» a fare sesso con lui, «purché il giorno successivo si premuri a farla riaccompagnare a casa».

L’accusa afferma che Bastoni si sarebbe messo d’accordo con Salamone per organizzare «un incontro di natura sessuale con la ragazza minorenne» in un appartamento messo a disposizione da Deborah Ronchi «concordando» il prezzo all inclusive. Bastoni è stato convocato per venerdì per essere interrogato. «Posso escludere che il mio assistito abbia mai avuto rapporti a pagamento, tanto meno con minorenni», dichiara il difensore del giocatore, l’avvocato Salvatore Scuto.

L’Inter ha pareggiato 2-2 a Verona nella 31a giornata di serie A, al calciatore che sta tornado in Porsche a Milano Salamone chiarisce senza mezzi termini: «La minorenne credo che ti vuole c… (fare sesso, ndr). Mi chiede cosa pensa di me Alessandro?», segue apprezzamento entusiasticamente volgare sulle doti estetiche della giovane. «Oggi era carica? O non fa la t.…», domanda l’altro. «Secondo me si vuole divertire, però oggi sta soft».

Si mettono d’accordo sulla serata del giorno successivo, che deve avere «un'impostazione più intima, di poche persone e a base di sushi», annotano gli inquirenti, da consumare nell’appartamento della Ma.De. Ci saranno anche due amici del calciatore e altre due donne. Pagherà tutto Bastoni, che però appare molto attento a non spendere troppo. Infatti, quando Salamone lo avverte che dovrà pagare 100 euro per il taxi della ragazza, non sembra contento, e poi pensa che per il sushi non ci vorranno più di 100 euro in tutto. Salamone è esterrefatto: «Amico, ma potrà costare un sushi 100 euro? Poi siamo in 8 (…) se vuoi te lo faccio ordinare a te così decidi te, secondo me verrà sui 2/300 euro minimo». Bastoni: «Ma le tipe non mangiano una sega…».

Salamone lo prende in giro: «Conosco gente che guadagna 1.500 euro al mese ed è più brillante di te». Quando tutti sono andati via, Salamone messaggia Bastoni in piena notte, sono le 3.47: «Mi raccomando ... (nome della minorenne, ndr), amico. Mi raccomando». Subito dopo, protettivo, fa lo stesso con la ragazza: «Qualsiasi problema scrivimi. Tutto ok?». La risposta, dopo quasi mezz'ora: «Sisi tutto okei. Sono a casa di (Bastoni, ndr) dormo qui». Sentita come testimone, la ragazza avrebbe dichiarato di non aver ricevuto nulla da Bastoni.

Molti calciatori saranno convocati come testi. Tra loro, Daniel Maldini, attaccante dell’Atalanta, il centrale dell’Arsenal Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi, difensore del Bologna.