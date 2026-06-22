"Faccio tantissimi auguri e un grande in bocca al lupo a entrambi ai candidati, il calcio continuerà ad essere in buone mani chiunque sarà il presidente". Così Gabriele Gravina , presidente dimissionario della Figc, entrando all'assemblea elettiva della Federcalcio.

"Io ho lasciato un percorso di visione, nel mio documento c'è tutto, ci sono tutte le mie idee. Se tornassi indietro cosa non rifarei? Sarei dovuto andato via prima, di cose ne abbiamo fatte tante", conclude.