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FIGC, eletto il Consiglio federale: confermato Marotta per la Lega Serie A

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Il presidente dell'Inter tra i tre consiglieri federali eletti dall’Assemblea della FIGC, che nominerà il nuovo presidente
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

C’è anche Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, nell’elenco dei 16 consiglieri federali eletti oggi dall’Assemblea elettiva della FIGC, che dovrà nominare il suo nuovo presidente, uno fra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò.

FIGC, eletto il Consiglio federale: confermato Marotta per la Lega Serie A- immagine 2
Getty Images

Come riferisce Calcio & Finanza, il numero uno dell’Inter è stato confermato per la Lega Serie A insieme a Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese, Giorgio Chiellini, Director of Strategy Football della Juventus.

I consiglieri federali saranno in carica fino al termine del quadriennio olimpico iniziato con la presidenza Gravina, che si è dimesso dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in corso in Messico, Canada e Stati Uniti.

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Di seguito l’elenco completo dei 16 consiglieri federali eletti:

  • Lega Serie B: Antonio Gozzi

  • Lega Serie C: Giulio Gallazzi

  • Lega Nazionale Dilettanti: Ilaria Bazzerla, Giacomo Fantazzini, Daniele Ortolano, Sergio Pedrazzini, Giuliana Tambaro

  • Assocalciatori: Valerio Bernardi, Davide Biondini, Umberto Calcagno, Sara Gama

  • Assoallenatori: Giancarlo Camolese, Silvia Citta

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