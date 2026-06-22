C’è anche Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, nell’elenco dei 16 consiglieri federali eletti oggi dall’Assemblea elettiva della FIGC, che dovrà nominare il suo nuovo presidente, uno fra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò.
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FIGC, eletto il Consiglio federale: confermato Marotta per la Lega Serie A
Il presidente dell'Inter tra i tre consiglieri federali eletti dall’Assemblea della FIGC, che nominerà il nuovo presidente
Come riferisce Calcio & Finanza, il numero uno dell’Inter è stato confermato per la Lega Serie A insieme a Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese, Giorgio Chiellini, Director of Strategy Football della Juventus.
I consiglieri federali saranno in carica fino al termine del quadriennio olimpico iniziato con la presidenza Gravina, che si è dimesso dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in corso in Messico, Canada e Stati Uniti.
Di seguito l’elenco completo dei 16 consiglieri federali eletti:
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