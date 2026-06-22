Nico Paz giocatore meraviglioso, dovrebbe giocare anche nell'Argentina. Fino a ieri cavalcavo molto di più la suggestione Nico Paz per l'Inter, la sentivo un po' come un colpo alla Moratti... Se ci fosse stato Moratti avrebbe subito invitato Nico Paz nella sua villa di Imbersago e lo convinceva col fascino dell'Inter che per gli argentini è importantissimo. Poi sono stato più cauto perché mi hanno invitato a riflettere: se l'Inter spende quasi 50 mln per Palestra e lo farà nelle prossime ore è ovvio che mettersi al tavolo col Real che vuole 60 mln per Nico Paz mi sembra dura. Dovrebbe vendere in un colpo solo Frattesi, Luis Henrique, Diouf e uno tra Carlos Augusto, Bastoni o anche Bonny. Non è che può vendere mezza squadra per Nico Paz.