Verso Istanbul, Lukaku e Brozovic i due grossi dubbi di Inzaghi: il tecnico deciderà all’ultimo

"La gara ieri è servita a confermare una volta di più i due grandi dubbi che accompagneranno Inzaghi fino a sabato mattina: Lukaku e Brozovic. Il belga - 7 reti nelle ultime 8 gare di campionato - ha confermato di attraversare il miglior momento di forma da quando è tornato a Milano, anche se è mancato in cinismo in zona gol; il croato, autore del gol partita, ha offerto un’altra prova convincente che potrebbe spingere Inzaghi a dargli la maglia di regista anche in Champions".