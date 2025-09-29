Il telecronista Mediaset, Riccardo Trevisani, tra gli opinionisti di Pressing, ha parlato di Cristian Chivu e di quello che sta facendo con la sua Inter. «Chivu sta facendo tante piccole cose, la bravura credo sia proprio quella di non stravolgere e di continuare su un piano tattico che andava benissimo perché l'Inter ha giocato benissimo per quattro anni. Ma ci mette delle cose», ha spiegato.

«Toglie Lautaro e Barella al sessantesimo di Juve-Inter e alla fine di quella partita diciamo qui che bisogna togliere Sommer dalla porta perché Martinez è meglio e lui aspetta una partita poi ne fa fare due a Martinez. Sta facendo piano piano vedere. La reazione ad Appiano (quella in cui difende Lautaro da un tifoso che lo critica.ndr) è la reazione che ci sta. Sta facendo tante piccole cose. Ha 18 partite in Serie A quindi bisogna andare con calma ma sta facendo cose belle», ha aggiunto proprio sull'allenatore nerazzurro.