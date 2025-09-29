Il telecronista Mediaset, Riccardo Trevisani, tra gli opinionisti di Pressing, ha parlato di Cristian Chivu e di quello che sta facendo con la sua Inter. «Chivu sta facendo tante piccole cose, la bravura credo sia proprio quella di non stravolgere e di continuare su un piano tattico che andava benissimo perché l'Inter ha giocato benissimo per quattro anni. Ma ci mette delle cose», ha spiegato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Trevisani: “Chivu sta facendo tante piccole cose belle. Calma eh, ma la bravura…”
ultimora
Trevisani: “Chivu sta facendo tante piccole cose belle. Calma eh, ma la bravura…”
Il telecronista di Mediaset ha detto la sua sul momento che sta vivendo l'Inter soffermandosi soprattutto sui meriti dell'allenatore
«Toglie Lautaro e Barella al sessantesimo di Juve-Inter e alla fine di quella partita diciamo qui che bisogna togliere Sommer dalla porta perché Martinez è meglio e lui aspetta una partita poi ne fa fare due a Martinez. Sta facendo piano piano vedere. La reazione ad Appiano (quella in cui difende Lautaro da un tifoso che lo critica.ndr) è la reazione che ci sta. Sta facendo tante piccole cose. Ha 18 partite in Serie A quindi bisogna andare con calma ma sta facendo cose belle», ha aggiunto proprio sull'allenatore nerazzurro.
(Fonte: Pressing)
© RIPRODUZIONE RISERVATA