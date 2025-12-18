Spagna-Argentina in Qatar sarà la Finalissima 2026: ora c’è la data

Il Qatar ospiterà l'incontro tra la Spagna (vincitrice dell'ultimo Europeo) e l'Argentina (detentrice della Copa América)

Il Qatar ospiterà l'incontro tra la Spagna (vincitrice dell'ultimo Europeo) e l'Argentina (detentrice della Copa América). Sede della Finalissima sarà lo stadio di Lusail il 27 marzo 2026. Si affronteranno le due nazionali detentrici dei rispettivi titoli continentali. L'orario di inizio previsto é alle 21:00 locali.