Ulivieri: “Napoli e Inter giocheranno 8 partite a gennaio, troppe. Ma ci hanno risposto…”

"Poi ci si lamenta degli infortuni: tutti li stanno patendo, il Napoli in modo più pesante”, dice Ulivieri a Radio Marte
Renzo Ulivieri, presidente Assoallenatori, ha parlato a Radio Marte della Supercoppa:

“La Supercoppa mette in palio una cifra economicamente importante, soprattutto per chi la vincerà. Ma conta soprattutto la gloria, il prestigio di vincerla, è una coppa comunque importante. Napoli-Milan sarà una partita dove la tattica sarà importante, dal momento che le due squadre sono guidate da allenatori del calibro di Conte e di Allegri. Di certo mi aspetto qualche esperimento, qualche ‘trovata’ dei due tecnici, preparati ed esperti.  Sono certo che ci divertiremo”.

Su Allegri e Conte

“Allegri e Conte i migliori allenatori italiani? Non sono i soli, ce ne sono altri, anche all’estero. Di certo si contraddistinguono per la personalità. Dal punto di vista del lavoro di campo, forse Conte utilizza una metodologia più incisiva. Allena i propri calciatori su schemi fissi, Allegri lascia più spazio all’interpretazione dei calciatori. Ma Conte sta ora andando su questa strada. Si giocano troppe partite? Sì, lo stiamo dicendo da tempo come Assoallenatori, se si pensa alle 8 partite che  per esempio Napoli e Inter sosteranno a gennaio, nel mese freddo. Ci hanno risposto che ci sono in campioni che prendono fior di stipendi… ma non è questo il focus giusto. Poi ci si lamenta degli infortuni: tutti li stanno patendo, il Napoli in modo più pesante”

