È il Napoli la prima finalista di Supercoppa italiana 2025/26. Gli azzurri hanno battuto a Riyadh il Milan di Allegri nella semifinale appena terminata. In gol Neres nel primo tempo, con la complicità di Maignan, che si era fatto sfuggire un cross dalla destra di Hojlund.
Supercoppa, Napoli-Milan 2-0: la squadra di Conte vola in finale
ultimora
Supercoppa, Napoli-Milan 2-0: la squadra di Conte vola in finale
Un gol per tempo ha permesso agli azzurri di battere i rossoneri: domani uscirà l’altra finalista da Bologna-Inter
Nella ripresa è stato l’ex Atalanta a trovare il raddoppio per gli azzurri con un diagonale preciso. Finale acceso, ma senza colpi di scena. Domani si conoscerà l’altra finalista. In programma Bologna-Inter alle ore 20 italiane.
