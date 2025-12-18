Supercoppa, Napoli-Milan 2-0: la squadra di Conte vola in finale

Un gol per tempo ha permesso agli azzurri di battere i rossoneri: domani uscirà l’altra finalista da Bologna-Inter

È il Napoli la prima finalista di Supercoppa italiana 2025/26. Gli azzurri hanno battuto a Riyadh il Milan di Allegri nella semifinale appena terminata. In gol Neres nel primo tempo, con la complicità di Maignan, che si era fatto sfuggire un cross dalla destra di Hojlund.