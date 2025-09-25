FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ex Inter, che record per Arnautovic: a segno in Europa League dopo 16 anni

ultimora

Ex Inter, che record per Arnautovic: a segno in Europa League dopo 16 anni

Ex Inter, che record per Arnautovic: a segno in Europa League dopo 16 anni - immagine 1
L'attaccante austriaco, oggi in forza alla Stella Rossa, ha realizzato la rete del definitivo 1-1 contro il Celtic
Fabio Alampi Redattore 

Dici Marko Arnautovic e pensi alla parola longevità. L'ex attaccante dell'Inter in estate ha scelto di ripartire dalla Stella Rossa, e anche in Serbia sta dimostrando il suo talento, a dispetto dei suoi 36 anni di età. L'austriaco, con il gol segnato ieri sera in Europa League contro il Celtic, ha stabilito un nuovo record: il periodo più lungo trascorso dalla sua precedente rete in questa manifestazione. L'ultimo centro risale addirittura al febbraio 2009 con la maglia dle Twente: sono passati 16 anni e 217 giorni, nessuno come lui.

Ex Inter, che record per Arnautovic: a segno in Europa League dopo 16 anni- immagine 2
Getty Images

Non una novità: anche in Champions League aveva stabilito un record simile. Nell'autunno del 2023, in occasione di Benfica-Inter 3-3, Arnatuvoci andò in gol 4740 giorni dopo l'ultima marcatura europea, datata dicembre 2010 con il Werder Brema. Anche lì, nessuno aveva mai aspettato tanto.

Leggi anche
Cagliari-Inter, i precedenti: il bilancio sorride ai nerazzurri, nelle ultime 15 sfide…
Il Times svela: “La Uefa valuta la sospensione di Israele. Ecco quando arriverà la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA