Dici Marko Arnautovic e pensi alla parola longevità. L'ex attaccante dell'Inter in estate ha scelto di ripartire dalla Stella Rossa, e anche in Serbia sta dimostrando il suo talento, a dispetto dei suoi 36 anni di età. L'austriaco, con il gol segnato ieri sera in Europa League contro il Celtic, ha stabilito un nuovo record: il periodo più lungo trascorso dalla sua precedente rete in questa manifestazione. L'ultimo centro risale addirittura al febbraio 2009 con la maglia dle Twente: sono passati 16 anni e 217 giorni, nessuno come lui.