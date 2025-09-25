Dici Marko Arnautovic e pensi alla parola longevità. L'ex attaccante dell'Inter in estate ha scelto di ripartire dalla Stella Rossa, e anche in Serbia sta dimostrando il suo talento, a dispetto dei suoi 36 anni di età. L'austriaco, con il gol segnato ieri sera in Europa League contro il Celtic, ha stabilito un nuovo record: il periodo più lungo trascorso dalla sua precedente rete in questa manifestazione. L'ultimo centro risale addirittura al febbraio 2009 con la maglia dle Twente: sono passati 16 anni e 217 giorni, nessuno come lui.
Ex Inter, che record per Arnautovic: a segno in Europa League dopo 16 anni
Ex Inter, che record per Arnautovic: a segno in Europa League dopo 16 anni
L'attaccante austriaco, oggi in forza alla Stella Rossa, ha realizzato la rete del definitivo 1-1 contro il Celtic
Non una novità: anche in Champions League aveva stabilito un record simile. Nell'autunno del 2023, in occasione di Benfica-Inter 3-3, Arnatuvoci andò in gol 4740 giorni dopo l'ultima marcatura europea, datata dicembre 2010 con il Werder Brema. Anche lì, nessuno aveva mai aspettato tanto.
