Inizio di stagione disastroso per la Fiorentina. La Viola ha raccolto appena 6 punti in quindici giornate, nessuna vittoria e soprattutto lo spettro della B che si avvicina sempre di più. “La Fiorentina è blindata lì in ritiro, un castigo...

Gianni Pampinella Redattore 16 dicembre - 16:30

Inizio di stagione disastroso per la Fiorentina. La Viola ha raccolto appena 6 punti in quindici giornate, nessuna vittoria e soprattutto lo spettro della B che si avvicina sempre di più. "La Fiorentina è blindata lì in ritiro, un castigo autoimposto. I padiglioni per gli allenamenti sono bui dopo l'ennesima sconfitta di questo campionato, contro il Verona. La società è fragile, il presidente Commisso lontano. L'allenatore Vanoli resta in discussione, ma terrà la panchina almeno fino a domenica, quando al Franchi arriverà l'Udinese".

"Sullo sfondo le alternative: richiamare Pioli, sotto contratto fino al 2028 a 3 milioni a stagione, oppure promuovere Galloppa, che già ha guidato la squadra a Magonza. Tra le idee per smuovere la situazione anche l'innesto di un dirigente di esperienza. Uno come Walter Sabatini, vecchio lupo di mare abituato a navigare in acque agitate, o magari Cristiano Giuntoli, sempre che accetti", sottolinea Repubblica.

"Il clima all'interno dello spogliatoio è teso. Una settimana fa, dopo aver perso con il Sassuolo, c'è stato un duro confronto tra Kean e Mandragora per un rigore calciato dal centrocampista. Il giorno dopo la società ha riunito tutti a Bagno a Ripoli: «Sfoghiamoci, buttiamo tutto fuori». Non è servito. Il rapporto tra i giocatori fuori dal campo è nullo. Un alibi, condiviso, è legato alla preparazione atletica fatta da Pioli: allenamenti troppo brevi, i giocatori se ne sono lamentati, come di un certo disorientamento dato dall'assetto tattico iniziale. Anche così la situazione è precipitata".

(Repubblica)