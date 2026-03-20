"Domenica il settore ospiti di Firenze sarà vuoto. Ma il nostro sostegno non si ferma e non mancherà mai. Domani, 21 marzo, tutto il popolo interista è chiamato a raccolta per far sentire la nostra voce e per caricare la squadra prima della partenza per questa fondamentale trasferta. Il ritrovo è fissato per tutti alle ore 15.30 presso l'ingresso della stazione Rho-Fiera. Ancora una volta, soli contro tutti!".