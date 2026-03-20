Come noto, fino al 23 marzo i tifosi dell'Inter devono osservare un divieto di trasferta. Ma questo non fermerà il sostegno dei tifosi nerazzurri che, pur non poter essere presenti al Franchi domenica sera contro la Fiorentina, hanno intenzione di far sentire alla squadra la loro vicinanza. Questo il comunicato del Secondo Anello Verde:
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Fiorentina-Inter, la Curva: “Il sostegno non mancherà. Popolo interista chiamato a raccolta”
Come noto, fino al 23 marzo i tifosi dell'Inter devono osservare un divieto di trasferta. Ma questo non fermerà il sostegno dei tifosi nerazzurri
"Domenica il settore ospiti di Firenze sarà vuoto. Ma il nostro sostegno non si ferma e non mancherà mai. Domani, 21 marzo, tutto il popolo interista è chiamato a raccolta per far sentire la nostra voce e per caricare la squadra prima della partenza per questa fondamentale trasferta. Il ritrovo è fissato per tutti alle ore 15.30 presso l'ingresso della stazione Rho-Fiera. Ancora una volta, soli contro tutti!".
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