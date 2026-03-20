"Il fatto che Napoli e Milan giochino prima, mi fa pensare che l'Inter può avere più o meno tensione e ansia che sono quelle che la stanno rallentando nell'ultimo periodo. Non credo che abbia problemi di condizione fisica, recupera Calhanoglu e anche Bastoni, ma avere le avversarie a 5-6 punti è diverso. L'Inter deve stare tranquilla, è forte, ha un vantaggio enorme e credo che questa settimana sia servita a sbollire tutto lo stress del fine settimana. Qualche segnale di inquietudine rimane, ma penso che nel prossimo turno possa rimanere tutto com'è ora. Dopo i passi falsi l'Inter ha sempre reagito bene. Le gare difficili arriveranno dopo la sosta. Il Milan ha la partita più difficile e ha dietro squadre che hanno partite più semplice. Il Milan sabato pomeriggio avrà il compito più complicato".