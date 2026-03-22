FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Fiorentina-Inter, formazioni UFFICIALI: torna Calhanoglu dal 1′. Esposito-Thuram in attacco

ultimora

Fiorentina-Inter, formazioni UFFICIALI: torna Calhanoglu dal 1′. Esposito-Thuram in attacco

Fiorentina-Inter, formazioni UFFICIALI: torna Calhanoglu dal 1′. Esposito-Thuram in attacco - immagine 1
Le scelte di formazione di Cristian Chivu
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Fiorentina-Inter, formazioni UFFICIALI: torna Calhanoglu dal 1′. Esposito-Thuram in attacco- immagine 2
Getty Images

L'obiettivo è chiaro, tornare alla vittoria. Dopo una sconfitta e un pareggio, l'Inter vuole ritrovare tre punti, soprattutto dopo le vittorie di Napoli e Milan. I nerazzurri sono attesa da una trasferta storicamente complicata in quel di Firenze contro una Fiorentina che sta attraversando un buon momento di forma.

Fiorentina-Inter, formazioni UFFICIALI: torna Calhanoglu dal 1′. Esposito-Thuram in attacco- immagine 3
Getty Images

Cristian Chivu deve fare i conti con le assenze di Lautaro, Bastoni e Mkhitaryan, ma ritrova dal 1' Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco torna davanti alla difesa con Barella e Zielinski mezzali. In difesa Bisseck, Akanji e Carlos Augusto, mentre sulle fasce agiranno Dimarco e Dumfries, quest'ultimo alla seconda gara consecutiva da titolare. Coppia d'attacco formata da Thuram e Pio Esposito.

FIORENTINA (4-1-4-1): 43 De Gea; 2 Dodô, 5 Pongračić, 6 Ranieri, 21 Gosens; 44 Fagioli; 65 Parisi, 4 Brescianini, 27 Ndour 10 Gudmundsson; 20 Kean.

A disposizione: 50 Leonardelli, 53 Christensen, 3 Rugani, 15 Comuzzo, 17 Harrison, 22 Fazzini, 60 Kouadio, 62 Balbo, 80 Fabbian, 91 Piccoli.

Allenatore: Paolo Vanoli.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 47 Spinaccé, 49 Maye.

Allenatore: Aleksandar Kolarov.

Arbitro: Colombo.

Assistenti: Bahri - Dei Giudici.

IV ufficiale: Tremolada.

VAR: Maresca.

AVAR: Massa.

SQUALIFICATI

Fiorentina: -

Inter: Chivu (allenatore)

DIFFIDATI

Fiorentina: Fagioli, Pongracic

Inter: Carlos Augusto, Sucic

Leggi anche
Canovi: “Napoli insidia scudetto? Ormai no, Inter tranquilla. Per la CL invece…”
Como, Fabregas: “Si respira un’aria bella. Sappiamo dove vogliamo arrivare. 7 anni...

© RIPRODUZIONE RISERVATA