L'obiettivo è chiaro, tornare alla vittoria. Dopo una sconfitta e un pareggio, l'Inter vuole ritrovare tre punti, soprattutto dopo le vittorie di Napoli e Milan. I nerazzurri sono attesa da una trasferta storicamente complicata in quel di Firenze contro una Fiorentina che sta attraversando un buon momento di forma.
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Fiorentina-Inter, formazioni UFFICIALI: torna Calhanoglu dal 1′. Esposito-Thuram in attacco
Cristian Chivu deve fare i conti con le assenze di Lautaro, Bastoni e Mkhitaryan, ma ritrova dal 1' Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco torna davanti alla difesa con Barella e Zielinski mezzali. In difesa Bisseck, Akanji e Carlos Augusto, mentre sulle fasce agiranno Dimarco e Dumfries, quest'ultimo alla seconda gara consecutiva da titolare. Coppia d'attacco formata da Thuram e Pio Esposito.
FIORENTINA (4-1-4-1): 43 De Gea; 2 Dodô, 5 Pongračić, 6 Ranieri, 21 Gosens; 44 Fagioli; 65 Parisi, 4 Brescianini, 27 Ndour 10 Gudmundsson; 20 Kean.
A disposizione: 50 Leonardelli, 53 Christensen, 3 Rugani, 15 Comuzzo, 17 Harrison, 22 Fazzini, 60 Kouadio, 62 Balbo, 80 Fabbian, 91 Piccoli.
Allenatore: Paolo Vanoli.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 47 Spinaccé, 49 Maye.
Allenatore: Aleksandar Kolarov.
Arbitro: Colombo.
Assistenti: Bahri - Dei Giudici.
IV ufficiale: Tremolada.
VAR: Maresca.
AVAR: Massa.
SQUALIFICATI
Fiorentina: -
Inter: Chivu (allenatore)
DIFFIDATI
Fiorentina: Fagioli, Pongracic
Inter: Carlos Augusto, Sucic
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