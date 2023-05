Fiorentina-Inter, Italiano aggredisce Inzaghi si adatta. Una caratteristica li unisce

"Domenica al Maradona l’Inter ha subito il Napoli e, in dieci per l’espulsione di Gagliardini ,è riuscita lo stesso a segnare il gol di un 1-1 molto temporaneo. Questo per dire che l’Inter inzaghiana conforma la propria strategia a chi le sta davanti. Si difende da chi attacca e riparte; attacca chi si difende. Italiano vuole che la Fiorentina aggredisca in alto e sottragga spazi e linee di passaggio agli avversari. Non è detto che ci riesca sempre ed è impossibile che possa farlo per 90 minuti, ma la Fiorentina di Italiano ha l’istinto del lupo, morde per non essere morsa".