Finalmente questa sera al Franchi verrà tolto l'asterisco nella classifica dell'Inter in campionato: va in scena a Firenze il recupero della sfida tra la Fiorentina di Raffaele Palladino e la squadra di Simone Inzaghi dopo il rinvio di dicembre a causa del malore di Edoardo Bove. Per la gara, il tecnico nerazzurro concede un turno di riposo a Pavard, Barella e Dimarco: in difesa con De Vrij e Bastoni c'è Bisseck, mentre a centrocampo ecco Frattesi con Calhanoglu e Mkhitaryan. A sinistra chance per Carlos Augusto. In attacco confermata la coppia Lautaro-Thuram. Nei viola out Gudmundsson causa tonsillite.